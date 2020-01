Verkeersmaatregelen in Eikenlaan, Groenstraat en Colliestraat door werken op kruispunt Gentstraat-Nauwstraat-Markstraat JVS

08 januari 2020

08 januari 2020 - Sint-Niklaas - Vanaf dinsdag 14 januari wordt het kruispunt Gentstraat-Nauwstraat-Markstraat afgesloten voor het verkeer. Het kruispunt blijft dicht tot begin april. Om het verkeer in goeie banen te leiden, worden in een aantal straten in Belsele tijdelijke verkeersmaatregelen genomen.

Bij het rioleringsproject in de Gentstraat en Nauwstraat komt het kruispunt van beide straten vanaf volgende week aan bod. Gedurende drie maanden wordt het kruispunt afgesloten voor het verkeer. “Om tijdens deze periode sluikverkeer in de noord-zuidrichting te voorkomen, worden vanaf 14 januari enkele verkeersmaatregelen genomen in de buurt”, klinkt het bij de stad.

In de Eikenlaan wordt enkele rijrijrichting ingevoerd, in de richting van de Marktstraat, vanaf de Gouden Leeuwstraat tot aan het kruispunt met de Groenstraat. Het gedeelte van de Eikenlaan, tussen de Groenstraat en de Marktstraat, blijft dubbele rijrichting. Vanaf de Markstraat is het mogelijk om de Gentstraat te bereiken via het eerste deel van de Eikenlaan en de Groenstraat, die enkele rijrichting wordt, richting Gentstraat.

Het stukje van de Groenstraat, tussen de Gentstraat en de Colliestraat, blijft dubbele rijrichting. De Colliestraat, waar normaal gezien geen verkeer door mag, wordt enkele rijrichting, van de Groenstraat richting Gouden Leeuwstraat, om circulatie in de buurt mogelijk te maken. “Deze verkeersmaatregelen worden ingevoerd om te vermijden dat bermen wekenlang stuk gereden worden en fietsers en voetgangers in gevaar gebracht worden door het drukke verkeer in beide richtingen.”

Verder wordt de Warme Nauwstraat afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voor bewoners. De bewoners van de werfzone in de Gentstraat kunnen hun woning bereiken en verlaten via de Warme Nauwstraat. De Oude Kroonstraat blijft enkel toegankelijk voor landbouwvoertuigen. “Ook deze maatregelen zijn noodzakelijk om sluipverkeer te vermijden en om een veilige doorgang van de vele fietsers, vooral tijdens de schoolspitsuren, te kunnen garanderen.”