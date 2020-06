Verkeershinder door kop-staartbotsing in Leon Scheerderslaan Kristof Pieters

04 juni 2020

19u07 0 Belsele In de Leon Scheerderslaan in Belsele gebeurde donderdag in de late namiddag een kop-staartaanrijding tussen twee personenwagens.

De bestuurder van een Volkswagen vertraagde om linksaf de Lage Bokstraat in te rijden. De bestuurder van een Renault merkte dit te laat op en reed de Volkswagen achteraan aan. Beide bestuurders bleven gelukkig ongedeerd maar hun wagens raakten wel flink beschadigd. De Renault was zelfs total loss. De brandweer kwam ter plaatse om olie en brokstukken van de rijbaan te verwijderen. Omdat het ongeval in volle avondspits gebeurde zorgde dat in beide richtingen voor verkeershinder.