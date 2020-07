Verkeersbord waarschuwt voor gevaar van teken langs jaagpaden Moervaart Kristof Pieters

06 juli 2020

11u22 0 Sinaai/Moerbeke-Waas/Stekene/Eksaarde Sinds kort waarschuwt een speciaal verkeersbord voor het gevaar van teken langs de jaagpaden van de Moervaart in Sinaai, Eksaarde en Stekene. Verschillende wandelaars en fietsers liepen er al beten op van het insect dat vooral in hoog gras leeft.

Teken kan je het hele jaar door tegenkomen, al moet je tussen juni en oktober extra opletten voor teken die de bacterie dragen die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Naar schatting krijgt een à twee procent van de mensen die een tekenbeet oplopen, deze ziekte. In een ver gevorderd stadium kan de ziekte blijvende schade veroorzaken aan zowat alle organen, de hersenen en het zenuwstelsel. De kans op besmetting is gering als de teek binnen 24 uur verwijderd wordt. Een tekenbeet vermijden is natuurlijk nog beter en net daarom werden er nu waarschuwingsborden geplaatst. Wandelaars of fietsers die zich naast de paden begeven lopen immers een groter risico om gebeten te worden tussen het hoge gras. Het is daarom aan te raden om een lange broek te dragen als men dit toch doet of het lichaam na een lange wandeling te controleren op beten. Als er zich een rode kring vormt of andere klachten optreden, gaat men best zo snel mogelijk naar een huisarts.