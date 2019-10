Vergeten pot op vuur zet appartement onder de rook Kristof Pieters

01 oktober 2019

De brandweer van Sint-Niklaas werd maandagavond omstreeks 21 uur opgeroepen voor een brandje in de Prins Alberstraat in de Stationsbuurt. Daar had een vrouw een rookontwikkeling opgemerkt in de flat van haar buren. De brandweer was zeer snel ter plaatse en kon al snel vaststellen dat er niks ergs aan de hand was. Een vergeten kookpot op het fornuis had ervoor gezorgd dat er rook in het appartement hing. De situatie was snel onder controle en de brandweer kon al vlug terugkeren naar de kazerne. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt tot geurhinder.