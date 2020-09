Verdachte gevat van reeks winkeldiefstallen bij Colruyt Kristof Pieters

26 september 2020

16u20 13 Sint-Niklaas Bij supermarktketen Colruyt kan men opgelucht ademhalen want een notoire winkeldief is bij de kraag gevat. De man sloeg vorige maand minstens zes keer toe bij verschillende filialen in Sint-Niklaas, Beveren en Sint-Gillis-Waas.

De verdachte is een Poolse man van 37 zonder gekende verblijfplaats in ons land. Hij wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde voor al zeker zes verschillende winkeldiefstallen in de Colruyt-filialen van Sint-Niklaas, Beveren en Sint-Gillis-Waas in de maand augustus van dit jaar. Vermoedelijk komt hij in aanmerking voor nog een hele reeks andere winkeldiefstallen. Het ging telkens om sterke drank en sigaretten.