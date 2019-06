Verdachte bekent moord op ex-vrouw Barbara, maar motief blijft onduidelijk Koen Baten Kristof Pieters

25 juni 2019

15u56 0 Sint-Niklaas Dennis P. uit Temse heeft bekentenissen afgelegd over de moord op zijn ex-vrouw Barbara Ongena (33). De vrouw werd vorige week dinsdag dood aangetroffen in haar appartement na een brand, maar al snel bleek duidelijk dat het niet om een accidentele brand ging. De verdachte moest vanmorgen voor de raadkamer verschijnen en blijft aangehouden voor moord.

De feiten gebeurden dinsdagavond in de Oude Molenstraat in Sint-Niklaas. De brandweer werd opgeroepen voor een brand in een appartementsgebouw. Al snel werd het lichaam van Barbara ontdekt, maar bleek dat ze ook gewurgd was en dat de brand werd aangestoken. Al snel kwam de ex-partner van de vrouw in het vizier, omdat hij haar bleef stalken en niet met rust kon laten. Die avond nog werd hij opgepakt, nadat verschillende getuigen hem uit het appartement zagen vertrekken die avond.

P. heeft intussen de moord bekend, en werkt goed mee met het onderzoek. De exacte omstandigheden van het overlijden blijven op dit moment nog wel onduidelijk. De beklaagde blijft wel beweren dat het om een impulsieve daad gaat en dat hij dit helemaal niet gepland zou hebben. De man zelf beweert ook dat zijn ex-vrouw gestikt werd en niet gewurgd.

De familie van het slachtoffer reageert opgelucht over de bekentenis van de moord, waardoor ze het een plaats kunnen geven. Ze kunnen wel moeilijk geloven dat het om een impulsieve daad gaat van de man. Ze hopen nu dat hij de komende dagen en weken stap voor stap uit de doeken zal doen wat er die avond precies gebeurd is in het appartement.

De verdachte zelf probeerde afgelopen donderdag nog zelfmoord te plegen in de gevangenis van Dendermonde, maar de cipiers konden dit voorkomen. Hij is intussen aan de betere hand. Vermoedelijk was het de emotie van alles wat hij gedaan heeft waardoor hij deze poging had ondernomen.

Tien jaar geleden overleed de moeder van Dennis P. op exact dezelfde wijze als Barbara. Ook hier blijft op dit moment nog heel wat onduidelijkheid over of het parket deze zaak nu zal heropenen of niet. In deze zaak zouden alleszins nog geen bekentenissen zijn afgelegd. Binnen een maand moet de man zich opnieuw verantwoorden voor de raadkamer in Dendermonde.