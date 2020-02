Verborgen gevels: ‘Kleeder magazijn’ duikt op bij onderzoek naar nieuwe bestemming pand Stationsplein Joris Vergauwen

07 februari 2020

08u07 0 Sint-Niklaas Bij het vooronderzoek naar een mogelijke nieuwe bestemming van een pand op de hoek van het Stationsplein en de Mercatorstraat is een verborgen gevel blootgelegd, met de nostalgische vermelding ‘Kleeder magazijn’.

In de Mercatorstraat waren lange tijd heel wat textielgroothandels gevestigd. Er blijven er vandaag nog een aantal over, maar door de teloorgang van de textielnijverheid in Sint-Niklaas zijn ook heel wat tastbare herinneringen verdwenen. Deze week is er wel nog zo’n herinnering opgedoken. Een verborgen gevel kwam tevoorschijn bij het vooronderzoek naar een mogelijke nieuwe bestemming voor het gebouw op de hoek van de Mercatorstraat en het Stationsplein. Het bijna ontroerend mooie en nostalgische opschrift ‘Kleeder magazijn’ kwam bloot te liggen, nadat de restanten van de gevelbekleding van de laatste eigenaar er waren verwijderd. Tot enkele jaren geleden was de Wase zetel van de Liberale Vakbond er gevestigd. Daarvoor was er een kledingzaak, en nog vroeger zou er een hotel gevestigd zijn.

Wat de toekomst brengt voor dit pand is nog even afwachten. Er is een vergunningsaanvraag in de maak om er een bakkerij en een kleinschalig hotel te kunnen inrichten. Daarom werd in opdracht van de stad de gevel al eens van naderbij bekeken, om de erfgoedwaarde te bepalen.