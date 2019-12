Verbod op speed pedelecs in Stationsstraat: “Waarom worden wij geviseerd? We kunnen ook gewoon 5 km/u rijden...” JVS

02 december 2019

13u46 1 Sint-Niklaas Het gebruikerscollectief Speed Pedelec Vlaanderen vindt het geen goed signaal dat speed pedelecs worden geweerd uit de Stationsstraat in Sint-Niklaas.

“We merken op dat we telkens weer geframed worden als gebruikers van een ‘snelle elektrische fiets’. Een voertuig dat 45km/u kán rijden, kan echter ook 30km/u rijden. Of 20, of 5. Sportwagens kunnen veel sneller rijden, maar worden ook toegestaan in woonerven, in zones 30 of in schoolomgevingen. De meeste sportwagens houden zich immers aan de snelheidsbeperkingen. Maar de speed pedelecs worden gezien als levensgevaarlijk en worden steeds maar weer geweerd. Wij geloven als gebruikers niet dat dit het juiste signaal is”, stelt Quinten Verdonck van Speed Pedelec Vlaanderen.

Echt alternatief voor auto

“In een Vlaanderen dat volledig dichtslibt door de overdaad aan auto’s is de speed pedelec één van de eerste échte alternatieven voor de auto. Volgens ons is de speed pedelec een voertuig dat steun verdient. Het is geen voertuig dat geweerd moet worden omdat het een hoger snelheidspotentiëel heeft. We ijveren voor een lokaal snelheidsregime dat de speed pedelec op alle fietspaden en in de hele binnnenstad toelaat, mét keuzevrijheid van rijbaan of fietspad, met lokale snelheidsbeperkingen waar nodig. Als speed pedelec-bestuurders beseffen we heel goed dat de Stationsstraat in Sint-Niklaas geen straat is om aan maximumsnelheid door te rijden. We zien echter het probleem niet als dit aan aangepaste snelheid gebeurt. Tenslotte zijn we aan aangepaste snelheid in geen enkel opzicht anders dan een reguliere fiets. Wij zijn vragende partij om mee aan tafel te komen zitten.”