Verbod op doorgaand vrachtverkeer tussen N70 en E34 Kristof Pieters

07 november 2019

17u11 10 Waasland In onze regio zijn de eerste verbodsborden opgedoken voor doorgaand vrachtverkeer op alle noord-zuidassen tussen de N70 en E34. Lokale leveringen kunnen nog wel. Met deze maatregel willen de Wase gemeenten Sint-Niklaas, Stekene, Beveren en Sint-Gillis-Waas samen de strijd aangaan tegen het zwaar doorgaand verkeer door de dorpskernen.

Het tonnageverbod van 3,5 ton geldt op de verbindingswegen doorheen de Wase gemeenten, met een uniforme aanpak en gezamenlijke controleacties.

In Sint-Niklaas werden de gewestwegen N451 door Nieuwkerken en de N403 richting Stekene, de as Driekoningen-Lepelhoek-Sint-Gillisbaan en de as Schrijberg-Wijnveld-Dries-Zwaanaardestraat-Weimanstraat nu ook opgenomen in het bestaande tonnageverbod. Beveren had zelf al een tonnageverbod ingevoerd op de N450 in Melsele en op de N451 in Vrasene was er al een tonnagebeperking van kracht. In Sint-Gillis-Waas en Stekene wordt dat verbod ook verder uitgebreid zodat er geen vrachtwagens van meer dan 3,5 ton nog door het Waasland mogen rijden in de zone tussen de N70 en E34, als ze geen bestemming hebben in deze zone zelf. Alle gemeenteraden hadden hiervoor al het licht op groen gezet maar het was nog wachten op de goedkeuring van het Vlaams gewest. Dat volgde in september.

De eerste aankondigingsborden zijn nu geplaatst en later volgen de borden om de zones af te bakenen. De Wase gemeenten gaan vervolgens inzetten op informatie naar bedrijven toe. Nadien zullen controles volgen en worden overtreders geverbaliseerd. In een later stadium zal dit gebeuren via camera’s die nummerplaten herkennen.