Verbinding Nauwstraat-Marktstraat tijdelijk weer open Joris Vergauwen

28 maart 2020

08u21 0 Sint-Niklaas De verbinding tussen de Nauwstraat en de Marktstraat in Sint-Niklaas is tijdelijk opnieuw open, in beide rijrichtingen. De werken liggen er stil, maar er is een voorlopige asfaltering aangebracht.

De werf van het rioproject op het kruispunt van de Nauwstraat, Marktstraat en Gentstraat is door de coronacrisis stilgevallen. Er werd op dit kruispunt evenwel een voorlopige asfaltering aangebracht, waardoor de verbinding Nauwstraat-Marktstraat tijdelijk terug opengesteld kan worden.

Verkeer van en naar Puivelde en Sinaai is daardoor opnieuw mogelijk. De grote omleidingswegen, via de N70 of via Sint-Pauwels, kunnen hierdoor tijdelijk vermeden worden. Op het voorlopig aangelegde kruispunt geldt een snelheidsbeperking van 30 km per uur.

In de Gentstraat zijn al een tijdje rioleringswerken aan de gang, die in een latere fase ook in de Nauwstraat zullen worden uitgevoerd. Vanaf 14 januari gingen de werken van start op het kruispunt van de Gentstraat met de Nauwstraat en Marktstraat. Bedoeling was dat die werken tot eind maart zouden duren, maar door de coronacrisis ligt de werf nu al twee weken stil.