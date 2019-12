Veerboot, nieuwe sporthal en beachbar: provincie investeert 7,5 miljoen euro in recreatiedomein De Ster Joris Vergauwen

04 december 2019

16u59 0 Sint-Niklaas De provincie investeert de komende jaren in totaal 7,5 miljoen euro in recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. Aan de Lange Rekstraat komt er een nieuw inkomgebouw, met onder meer een sporthal en een cafetaria. In de plaats van het treintje komt er een veerboot en ook de beachbar wordt volledig vernieuwd.

De provincie heeft grote plannen met recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. In de meerjarenplanning is liefst 7,5 miljoen euro vrijgemaakt voor enkele grote vernieuwingen op het domein.

Zo gaat er 6,8 miljoen euro naar een nieuw inkomgebouw aan de Lange Rekstraat. Daar gaan de bestaande, verouderde gebouwen tegen de grond, om plaats te maken voor een volledig nieuw complex, waarin een sporthal en een cafetaria komen. Ook bureelruimte voor het personeel, sanitair en kleedruimtes voor bezoekers krijgen daar een plaats. Dat gebouw zal ook worden gebruikt voor evenementen.

Daarnaast is er nog 700.000 euro voor vernieuwingen aan de andere kant van het recreatiedomein. Zo krijgt de kinderboerderij een eigen sanitaire ruimte en wordt de eveneens verouderde beachbar aan de strandzone volledig vernieuwd.

En ook heel opvallend: De Ster krijgt een veerboot. In het najaar reed het bekende treintje zijn laatste rit op De Ster. In de plaats van dat treintje komt er een veerboot op het domein, die bezoekers over de grote vijver naar de andere kant van het domein zal brengen.

“Sleutelrol in toerisme in eigen streek”

“We waken uiteraard over het structureel onderhoud van onze provinciale domeinen, maar we doen daarnaast ook fikse investeringen. Voor alle domeinen samen is hiervoor een bedrag van 36,7 miljoen euro voorzien. In dat bedrag zitten de jaarlijks terugkerende investeringen in onderhoud, waarbij per domein een investeringsbudget voorzien is. Maar daarnaast zijn er ook grote eenmalige investeringen, zoals de 7,5 miljoen euro in De Ster. Onze domeinen vervullen immers een sleutelrol in het toerisme in eigen streek. We willen er dan ook bewust sterk in investeren”, schetst gedeputeerde Kurt Moens (N-VA).

Ook in de andere provinciale recreatiedomeinen zijn er investeringen. Zo gaat er 5,2 miljoen euro naar recreatiedomein Puyenbroeck in Wachtebeke, onder meer naar golfvoorzieningen, de renovatie van het stacaravanterrein en de uitbouw van het recreatief natuurlijk avonturenlandschap.