Veel volk zoekt verkoeling in Waasland Shopping Center: “Terrasje doen bij 25 graden, ideaal!” JVS

24 juli 2019

18u05 0 Sint-Niklaas Opvallend veel volk vanmiddag, in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas. De airconditioning zorgt er voor een aangename en vooral draaglijke temperatuur van 25 graden. Dat is bijna 15 graden minder dan buiten. Het inspireert heel wat mensen in deze snikhete dagen om een paar uurtjes door te brengen in het koele shoppingcenter. Zelfs een jeugdbeweging zocht er zijn toevlucht. “Dit moet nog zowat de enige plek zijn waar we even op adem kunnen komen!”

Zelden slaakten mensen zo’n zucht van opluchting bij het binnenkomen van het Waasland Shopping Center als vandaag. Het temperatuurverschil aan de draaideuren was dan ook niet min: in de zon buiten meer dan 40 graden, binnen een heel aangename 25 graden. Heel wat mensen zoeken dezer dagen dan ook doelbewust het shoppingcenter op. Niet zozeer om te winkelen, wel om de hitte ‘s middags uit de weg te gaan. “Mensen bellen ons zelfs op met de vraag of er zeker airco is”, vertelt Lien De Munck van het Waasland Shopping Center. “En je ziet dat het echt drukker is vandaag. Dat verwachten we ook de komende dagen. Die extreme temperaturen zijn in zekere zin goed voor ons. Als het gewoon zomerweer van 25 graden zou zijn, hadden we wellicht 10 procent minder bezoekers.”

En mensen komen ook van behoorlijk ver naar het Waasland Shopping Center met dit weer. “Ik kom met mijn dochtertje Julie uit Wetteren naar Sint-Niklaas. Het is hier aangenaam om rond te lopen en vandaag is het gewoonweg lekker fris hier. Mijn dochtertje is pas 5 maanden oud. Voor haar is dit heel goed. Thuis is het veel warmer dan hier.”

Filip en Katrien uit Kuurne zijn op vakantie op de camping van provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Hun zwangere dochter Lies uit Kortrijk en haar zoontje Robbert vergezelden hen deze middag in het shoppingcenter. “We doen hier een terrasje. Binnen, welteverstaan, wat héél aangenaam is vandaag.”

Er was zelfs een jeugdbeweging in het shoppingcenter vandaag. Chiro De Kievitjes uit Zandvliet is in de buurt op kamp en trok vandaag van 11.30 uur tot 15 uur naar het Waasland Shopping Center. “Het is gewoon veel te warm. Gisteren hebben we een dag op De Ster doorgebracht, maar dat zien we vandaag niet meer zitten. We zijn naar hier gekomen en spelen hier een paar spelletjes. We doen dat heel rustig, dat hebben we zo afgesproken met de verantwoordelijken hier. Maar we zijn wel heel blij dat we een paar uur uit de hitte kunnen ontsnappen!”