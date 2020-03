Veegplan nog opgeschort tot 9 april JVS

10u13 0 Sint-Niklaas Het vegen van straten in Sint-Niklaas is nog opgeschort tot en met donderdag 9 april.

De stadsdiensten die het veegplan uitvoeren, worden sinds begin vorige week ingezet voor meer dringende zaken. Het vegen van de straten is opgeschort, voorlopig tot en met 9 april. Daardoor zijn de straten in de omgeving van de Driekoningenstraat, Breedstraat, Ankerstraat, Antwerpse Steenweg, Raapstraat, Mercatorstraat en Truweelstraat niet aangepakt. Ook de komende week zijn de veegbeurten in onder meer de Don Boscowijk, Begijnenstraat en Vijfstraten, Watermolendreef en Watermolenstraat, Plezantstraat, Hofstraat, Spoorweglaan en de grotere straten in Nieuwkerken uitgesteld. Het is nog niet duidelijk of deze stadsdiensten na 9 april hun werkzaamheden hervatten.