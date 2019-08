Vechtersbazen keren zich tegen politie: twee agenten lichtgewond Kristof Pieters

18 augustus 2019

12u24 0 Sint-Niklaas Twee agenten van de Sint-Niklase politie zijn zondagochtend lichtgewond geraakt toen ze tussenbeide kwamen bij een vechtpartij in dancing Club Exo. De vechtersbazen keerden zich tegen de politie toen die de kemphanen uit elkaar wilden halen. Er zijn twee mensen bestuurlijk aangehouden.

De politie werd zondagochtend rond 4 uur opgeroepen voor een zware vechtpartij in de discotheek aan de Heidebaan. Toen de patrouille arriveerde en de rust wou herstellen, keerde het gezelschap zich echter tegen de agenten. “We hebben meteen bijstand gevraagd van de naburige zone Waasland-Noord”, zegt commissaris Dirk Oosterlinck. “In totaal zijn vijf ploegen ter plaatse gekomen. Twee mensen die bij de vechtpartij betrokken waren zijn bestuurlijk aangehouden. Ze zijn opgesloten en zullen later verhoord worden over hun aandeel. We hebben ook nog een verdachte geïdentificeerd die één van de agenten in het gezicht heeft geslagen. Het gaat om iemand die gekend is bij de politie en voorwaardelijk vrij is. Hij wordt nu opgespoord.”

De precieze aanleiding van de vechtpartij is nog onduidelijk maar een meisje zou volgens de eerste verklaringen de inzet geweest zijn. “We tillen er wel zwaar aan dat onze mensen het doelwit zijn geworden terwijl ze net hulp kwamen bieden”, zegt commissaris Oosterlinck. “Tegenover de twee aangehouden personen zal alleszins al proces-verbaal opgesteld worden voor weerspannigheid en slagen en verwondingen aan agenten. We doen ook een oproep naar getuigen die ons kunnen helpen bij de identificatie van andere betrokkenen. Die kunnen zich melden bij het politiecommissariaat.”