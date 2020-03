VDAB schiet ziekenhuizen te hulp met mondmaskers Joris Vergauwen

17 maart 2020

16u18 1 Sint-Niklaas De VDAB schiet ziekenhuizen in Oost-Vlaanderen te hulp met 240 mondmaskers.

De voorbije dagen zijn er al massaal veel oproepen gedaan om mondmaskers te geven aan ziekenhuizen. Die oproep wordt ook opgepikt door de VDAB in Oost-Vlaanderen. “We gebruiken verschillende mondmaskers in onze opleidingen, en een deel daarvan is ook geschikt voor de zorgsector”, zegt provinciaal VDAB-directeur Freddy Van Malderen. “In onze provincie kunnen we een deel van die maskers missen. Het gaat om zo’n 240 mondmaskers: 200 stuks van het type P2 en 40 van het type P3. Die zullen we aan de ziekenhuizen in de buurt schenken.”

De mondmaskers worden naar de grote ziekenhuizen in de buurt gebracht: 90 voor AZ Nikolaas in Sint-Niklaas, 60 voor AZ Jan Palfijn in Gent, 60 voor AZ Sint-Blasius in Dendermonde en 30 voor ASZ in Aalst.