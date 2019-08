Varkensruggen in schoolomgeving Puivelde verdwijnen Kristof Pieters

21 augustus 2019

19u52 0 Sint-Niklaas De werken aan de nieuwe schoolomgeving in Puivelde schieten goed op. De varkensruggen worden verwijderd omdat ze te dicht tegen het fietspad liggen en een gevaar vormen voor de fietsers.

Momenteel wordt de schoolomgeving van Puivelde in een herkenbaar jasje gestoken en wordt de oversteek zichtbaarder gemaakt door led-lichtjes in het zebrapad en wegmarkeringen op de baan. “Ook ontklinkeren we het fietspad dat enkel over een beperkte strook klinkers heeft”, zegt schepen Carl Hanssens (N-VA). “Klinkers verzakken snel en geven meer rolweerstand. Asfalt is het meest comfortabel. Ook worden eindelijk de varkensruggen verwijderd. Die liggen te dicht tegen het fietspad en vormen een permanent gevaar op dit dubbelrichtingsfietspad voor de fietsers zelf. In Puivelde is er de ruimte niet voor. Ter hoogte van de school wordt er voor afscheiding gezorgd door een plantvakje met lage begroeiing dat geen hinder vormt voor fietsers.”