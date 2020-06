Vandalen beschadigen vijf geparkeerde auto’s in Hertjen Kristof Pieters

21 juni 2020

De politie van Sint-Niklaas heeft zaterdagnacht een aantal gevallen van vandalisme vastgesteld bij geparkeerde auto’s in de omgeving van het Hertjen in Sint-Niklaas. In totaal werden er vijf voertuigen beschadigd. Er werd nazicht gedaan in de buurt maar niemand meer aangetroffen.