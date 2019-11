Vandaal gefilmd die ruitenwissers van auto’s afbreekt Kristof Pieters

18 november 2019

19u04 5 Sinaai Op sociale media circuleert een filmpje waarop te zien is hoe een vandaal ruitenwissers afbreekt bij geparkeerde auto’s. De feiten dateren uit de nacht van zaterdag op zondag in de omgeving van Puivelde en Sinaai. De politie onderzoekt de zaak.

De politie van Sint-Niklaas bevestigt dat er het afgelopen weekend bij minstens zes verschillende wagens vandalisme werd gepleegd. Telkens werden de ruitenwissers afgebroken of geforceerd. Dit gebeurde onder meer in de Markstraat, Molenstraat en in de Klokke Roelandlaan. In sommige gevallen stond de auto op de oprit geparkeerd. Op één van de adressen kon de dader gefilmd worden. “Door de beelden te verspreiden, hopen we dat iemand deze persoon herkent”, zegt het slachtoffer. “De feiten deden zich voor om 4.44 uur. De dader heeft blijkbaar een spoor van vernieling getrokken van Puivelde tot Sinaai. We begrijpen niet wat iemand bezielt om zich met zoiets bezig te houden.”