Vandaal beschadigt kunstwerk aan raam Kristof Pieters

01 juni 2020

10u24 0 Sint-Niklaas Een onbekende heeft een deel van een kunstwerk aan een raam in de Nieuwstraat weggeveegd. Het kunstwerk maakte deel uit van het project D’Ruit waarbij mensen kunst aanbrengen op of voor de ruit van hun huis.

D’Ruit is een initiatief van illustrator Evelien Van Landeghem en Jef De Saer, samen met enkele kunstenaars uit Sint-Niklaas. Bedoeling is om simpelweg het raam van je woning te gebruiken als exporuimte, om er tekeningen, foto’s, poëzie of andere kunst tentoon te stellen.

Bij een huis in de Lodewijk De Meesterstraat werd zaterdag ook vastgesteld dat er een stuk glas uit de voordeur was geslagen. Het is niet duidelijk of het hier om een vernieling ging dan wel om een inbraakpoging.