Vandaag nog verkrijgbaar: de ‘Ballong Gin’ JVS

08 september 2019

16u21 0 Sint-Niklaas Wie nog een collector’s item in de wacht wil slepen, kan vandaag nog de ‘Ballong Gin’ op de kop tikken. Van de gin zijn dit weekend slechts 100 flessen verkrijgbaar.

Speciaal voor de Vredefeesten lieten Bram Lanoye van Kasteel Walburg en Dirk Van de Merckt van De Foyer de ‘Ballong Gin’ maken. “Het is een kleurrijke rood-roze smaakmaker die aan de grond blijft tijdens het kleurenspektakel in de lucht. Het is wel eentje om van te genieten, op basis van de bloesem van de aardbei, en kruidig bijgestookt met jeneverbes, sinaas, alant, roos en iriswater”, vertellen ze.

‘Ballong Gin’ is beperkt gebotteld. “Er zijn er slechts 100 te koop tijdens de Vredefeesten.” De Ballong Gin is exclusief verkrijgbaar in de nieuwe boetiek Pêche, vooraan in de Nieuwstraat.