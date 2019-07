Vandaag en morgen nachtelijke werken op Parklaan: hele kruispunt krijgt nieuw asfalt JVS

04 juli 2019

09u02 0 Sint-Niklaas Vannacht en vrijdagnacht vinden er werkzaamheden plaats op het kruispunt van de Parklaan met de Moerlandstraat.

Al sinds 24 juni wordt er gewerkt op de Parklaan. De komende dagen volgen er asfalteringswerken op het kruispunt met de Moerlandstraat. Die worden ‘s nachts uitgevoerd, om de verkeershinder en de impact op de werking van AZ Nikolaas zoveel mogelijk te beperken. “We hopen op begrip van de omwonenden, want er zal zeker geluidsoverlast zijn, dat is onvermijdelijk”, zegt schepen voor Openbare Werken Carl Hanssens (N-VA)

Vanavond en vrijdagavond vanaf 20 uur starten de werken op het kruispunt. “We vernieuwen de rijbaan omwille van de slechte staat van het asfalt. Er is spoorvorming op het kruispunt, wat het voor fietsers en voetgangers moeilijker maakt om over te steken. Bij regenval blijft het water ook op de rijbaan staan”, schetst schepen Hanssens. “Daarnaast maken we ook van de gelegenheid gebruik om het kruispunt aan te passen, in het kader van het circulatieplan. De linkerafslagstrook op de Parklaan, in de rijrichting van de Grote Markt, wordt verlengd. Dat gebeurt om de verwachte stijging van het verkeer door de invoering van eenrichtingsverkeer in Tereken op te vangen. Dat zal gebeuren in de loop van 2020, maar we willen op voorhand de begeleidende maatregelen al nemen.”

Om de verlenging mogelijk te maken moet de middenberm op de Parklaan inkrimpen tot een minimum. “Die werken zijn woensdag al uitgevoerd. Eerder dit jaar werden hiervoor de verlichtingspalen op diezelfde berm verwijderd en naar de beide zijkanten verplaatst door Fluvius. Eerder werd op de Parklaan ook al de rechterafslagstrook richting AZ Nikolaas verlengd door een deel van de parkeerstrook in te nemen. De klinkers die er nog lagen, zijn ondertussen ook verwijderd om te asfalteren.”