Vanaf zaterdag tijdelijke COVID-19-huisartsenwachtpost op parking spoedgevallen AZ Nikolaas

12 maart 2020

17u36 1824 Sint-Niklaas Er komt vanaf zaterdag 14 maart een speciale huisartsenwachtpost voor coronapatiënten uit het Waasland. De Huisartsenkoepel Waasland en het AZ Nikolaas richten die tijdelijke COVID-19-huisartsenwachtpost op in Sint-Niklaas. Die zal zich bevinden op de parking van de spoedgevallen van het AZ Nikolaas aan de Hospitaalstraat in Sint-Niklaas.

Om de verdere verspreiding van het coronavirus binnen de regio Waasland zoveel mogelijk in te perken, richten de Huisartsenkoepel Waasland, de Huisartsenwachtpost Waasland en het AZ Nikolaas vanaf 14 maart een tijdelijke COVID-19 huisartsenwachtpost op. Die bevindt zich op de parking van de spoedgevallen van het AZ Nikolaas aan de Hospitaalstraat.

Patiënten uit het Waasland met symptomen die op een mogelijke besmetting met het coronavirus kunnen wijzen, kunnen er zich evenwel niet spontaan aanmelden. Ze moeten zich eerst telefonisch aanmelden bij hun eigen huisarts op weekdagen of in het weekend bij de huisartsenwachtpost op het nummer 03 361 03 61. “Het is niet de bedoeling dat er rechtstreeks naar de spoedgevallendienst wordt gegaan”, meldt het AZ Nikolaas.

De gewone huisartsenwachtpost in Sint-Niklaas aan de Prinses Josephine Charlottelaan blijft bereikbaar voor alle andere niet-coronagerelateerde klachten. De wachtposten in Beveren en Sint-Gillis-Waas zullen tijdelijk gesloten zijn.

