Vanaf zaterdag mondmaskers verplicht in zes MIWA-recyclageparken Joris Vergauwen

24 juli 2020

16u57 0 Sint-Niklaas Afvalintercommunale MIWA verplicht vanaf zaterdag 25 juli het gebruik van mondmaskers op de recyclageparken.

Wie vanaf zaterdag een bezoek brengt aan één van de zes recyclageparken van MIWA in Sint-Niklaas, Nieuwkerken, Temse, Waasmunster, Stekene of Sint-Gillis-Waas moet een mondmasker dragen. “De parkwachters dragen al langer een mondmasker. Nu is het ook voor de bezoekers aan de recyclageparken verplicht. Uiteraard blijven ook de andere regels gelden. Hou dus minstens 1,5 meter afstand op de recyclageparken”, laat MIWA weten.