Vanaf volgende week éénrichtingsverkeer in Oude Molenstraat Joris Vergauwen

29 mei 2020

13u11 0 Sint-Niklaas In de Oude Molenstraat wordt vanaf volgende week éénrichtingsverkeer ingevoerd, om meer ruimte te creëren in de schoolomgeving.

De éénrichtingszone in de Oude Molenstraat wordt ingevoerd vanaf huisnummer 94, in de richting van de Minderbroedersstraat. “De Oude Molenstraat is simpelweg te smal voor dubbelrichtingsverkeer. Deze maatregel was al gepland in het wijkplan voor de herinrichting van het Elisabethplein. We gaan dit nu versneld invoeren”, aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens.

De ingreep in de straat is vanaf maandag 2 juni van kracht.