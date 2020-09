Vanaf maandag werken op kruispunt Eigenlostraat, Houten Schoen en Hoge Heerweg: zes weken verkeershinder Joris Vergauwen

16 september 2020

15u12 0 Sint-Niklaas Volgende maandag 21 september starten werkzaamheden op het kruispunt van de Eigenlostraat, Houten Schoen en Hoge Heerweg. De impact op het verkeer is groot.

De werken die volgende week starten, zijn voorbereidende werkzaamheden. De grootschalige rioleringswerken, waarbij ook de straten heringericht worden, volgen in 2022. Dan wordt er gewerkt op de Houten Schoen en in de Eigenlostraat, Galgstraat, Hoogkamerstraat en Hoge Heerweg.

Nu vatten eerst de nutswerken aan, die zo’n zes weken zullen duren. Omdat het een druk kruispunt is dat volledig wordt afgesloten, is de impact op het verkeer groot. “Dit kruispunt is een knooppunt van leidingen. Door de technische complexiteit van de werken is afsluiten de enige optie”, klinkt het bij de stad.

De Eigenlostraat, Houten Schoen, Hoge Heerweg en Hoogkamerstraat worden tot eind oktober doodlopend, op het kruispunt. Alleen voetgangers en fietsers krijgen vrije doorgang. De Hoge Heerweg krijgt dubbele rijrichting vanaf het Industriepark-Noord tot aan het kruispunt met de Houten Schoen en Eigenlostraat.

Voor de Eigenlostraat is er een wegomleiding via de N16 en Doornstraat. Het Industriepark-Noord bereiken, kan via de N16, net als de TTS-zone in Temse.

Meer info over de rioleringswerken op www.sint-niklaas.be/aansluitinghoogkameren.