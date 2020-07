Vanaf maandag werken aan het Wijnveld Joris Vergauwen

27 juli 2020

16u35 0 Sint-Niklaas Vanaf maandag 3 augustus starten werken aan het Wijnveld, de Hooimanstraat en de Stationswegel in Sinaai. Die duren tot midden oktober.

Het Wijnveld, de Hooimanstraat en de Stationswegel in Sinaai zullen de komende maanden slechts beperkt toegankelijk zijn met de auto, en enkel voor plaatselijk verkeer. Het kruispunt van de Hooimanstraat met het Wijnveld en de Stationswegel zal op verschillende momenten ook afgesloten zijn.

Dat kruispunt wordt aangelegd als een plateau, om de snelheid te verlagen en de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verhogen.

In de Stationswegel worden de betonstraatstenen vervangen door een rode asfaltlaag. Die straat wordt een fietsstraat. De snelheid is er begrensd tot 30 km/u.

Op het Wijnveld worden de betonstraatstenen vervangen door een zwarte asfaltlaag en komen er nieuwe markeringen. De fietspaden vanaf de spoorweg tot aan het verkeersplateau aan Wijnveld 253 worden vernieuwd en heraangelegd in rood asfalt. Ook de voetpaden worden vernieuwd.

Verder komt er ook extra groen in de straat. “Dat is nodig om de kwaliteit van het openbaar domein te verhogen, maar draagt ook bij aan de verkoeling en de vernatting van onze stad”, klinkt het.

De aannemer werkt in drie fasen: van 3 tot 28 augustus in het Wijnveld, van 31 augustus tot 9 oktober op het kruispunt van de Stationswegel met de Hooimanstraat en van 12 tot 16 oktober op het kruispunt van het Wijnveld met de Stationswegel. De kostprijs van de werken bedraagt 171.000 euro.