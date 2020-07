Vanaf donderdag weer een ‘normale’ markt Joris Vergauwen

01 juli 2020

16u51 0 Sint-Niklaas De donderdagse markt zal voor het eerst in bijna vier maanden zo goed als normaal kunnen plaatsvinden.

Er is geen beperking meer van vijftig kramen vanaf deze week. Alle vaste marktkramers kunnen donderdag weer afzakken naar Sint-Niklaas. Dat zijn er in totaal 142. “Het is nog even afwachten of iedereen ook daadwerkelijk komt, maar het kan alleszins”, stelt marktleider Filip Boschman. “De opstelling zal opnieuw bijna dezelfde zijn. 95 procent van de marktkramers staat op de normale plaats. Alleen aan de groenten- en fruitkramen is er wat meer afstand nodig. Die zullen wat verder uit elkaar staan.”

Er komen vier in- en uitgangen: aan de luifels van de Nieuwstraat en Stationsstraat, aan het stadhuis en aan de oversteekplaats ter hoogte van De Graanmaat. De luifels aan de Collegestraat en het Sint-Nicolaasplein blijven dicht. Op de markt zelf worden de looplijnen met grote, gele pijlen aangeduid.

De markt op zondag tot slot houdt op te bestaan.