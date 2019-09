Vanaf 12 uur geen auto’s meer in stadscentrum: heel wat te beleven op autovrije zondag JVS

22 september 2019

11u09 10 Sint-Niklaas Vandaag is het ook in Sint-Niklaas autovrije zondag. Van 12 tot 19 uur is er geen verkeer mogelijk in een groot deel van de stadskern. Stil zal het niet zijn in straten en op pleinen, want er is heel wat te beleven.

De autovrije zone strekt zich uit van de Spoorweglaan tot de Moerlandstraat, een groot deel van de stadskern dus. Zondag vanaf 12 uur zet de politie die autovrije zone af. Tot 19 uur is er dan geen autoverkeer meer mogelijk.

De voorbije jaren was de autovrije zondag in Sint-Niklaas telkens goed voor een pak volk in de centrumstraten. Het is intussen de zesde editie. Met enkele tientallen activiteiten en tal van infostands is er ook een goeie reden om op de autovrije zondag met de fiets of te voet naar de stadskern te komen. De stad biedt bovendien gratis busvervoer aan.

Er is heel wat te beleven: van fietsen op een space bike, een surf rodeo, curling of dansen, een feestmarkt op het Stationsplein, acts en optredens van turn- en dansclubs, heel wat infostanden tot het Belgisch kampioenschap culinaire barbecue op de Grote Markt.