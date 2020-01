Van vluchteling tot dakwerker: Ashenafi Haile Bahaylu (31) in vier jaar tijd van Eritrea naar Wase daken Arbeidstraject ‘Bouwbaan’ van bouwsector, stad en VDAB werpt vruchten af Joris Vergauwen

16 januari 2020

18u28 1 Sint-Niklaas Na een jarenlange tocht vanuit zijn thuisland Eritrea belandde Ashenafi Haile Bahaylu (31) vier jaar geleden in Sint-Niklaas. Hij was vluchteling, maar deze week is hij dakwerker geworden in het Waasland, bij het bouwbedrijf Tifre.

Bijna de helft van zijn leven is hij op de vlucht geweest. Lange omzwervingen brachten Ashenafi Haile Bahaylu vanuit zijn thuisland Eritrea onder meer in Soedan en Libië, voor hij Europa bereikte en uiteindelijk Sint-Niklaas zijn eindbestemming werd, vier jaar geleden. In de Wase hoofdstad leerde hij stap voor stap Nederlands en werd hij door het OCMW ingezet als klusjesman bij het Sociaal Verhuurkantoor (SVK), als sociale tewerkstelling via artikel 60. Bij het OCMW merkten ze echter dat Ashenafi heel gemotiveerd was om een stiel te leren. “Ik heb altijd in de bouw willen werken. En ik wil gewoon ook heel graag werken”, vertelt Ashenafi.

Opleiding bij VDAB

Op die manier kwam hij terecht bij de VDAB, die in Sint-Niklaas een samenwerking heeft opgestart met de lokale bouwsector en de stad. Doel is om laaggeschoolde werkzoekenden en jongeren gericht naar een job in de bouw te leiden. Dat is nodig, want aannemers smeken om extra werkkrachten. Heel wat vacatures raken niet meer ingevuld. “We zagen meteen dat Ashenafi heel gemotiveerd was en een grote wil had om te werken. Een jaar geleden was zijn Nederlands nog niet goed genoeg, maar dat verbeterde wel heel snel. En zijn interesse in dakwerken was heel concreet”, aldus Jolien Van Rysselberghe van Constructiv, de dienstverlenende organisatie voor de bouwsector.

Ashenafi volgde een aantal opleidingen in het VDAB-opleidingscentrum om dakwerker te worden. En nu zet hij de grote stap naar de arbeidsmarkt. Bij Tifre, een bedrijf gespecialiseerd in schrijnwerk, dakwerken en renovaties in Sint-Niklaas en Melsele, krijgt hij de kans om aan de slag te gaan. Hij weet alles over het aanleggen van platte daken, en voor schuine daken volgde hij nog een extra opleiding. “Ik start als stagiair in dit bedrijf, waar ik heel dankbaar voor ben. Hopelijk kan ik hier groeien naar vaste tewerkstelling, want ik doe dit werk heel graag.”

“Dankbaar”

Kelly Van Landeghem, die samen met haar echtgenoot Frederik Smet het bedrijf Tifre leidt en 42 mensen in dienst heeft, is blij met zijn komst. “Ons bedrijf is de voorbije tijd sterk gegroeid. We zijn eigenlijk permanent op zoek naar schrijn- en dakwerkers. Dat zijn echte knelpuntberoepen. We werken al langer samen met scholen, de VDAB en Constructiv om nieuwe mensen aan te trekken. En velen zijn uitgegroeid tot echte vaklui. Wij zijn dus óók dankbaar voor deze kansen.”

Het verhaal van Ashenafi is bijzonder. Vier jaar geleden kwam hij hier toe en sprak hij geen woord Nederlands, maar nu gaat hij daken aanleggen in het Waasland. Hij is één van de 86 werkzoekenden die via het arbeidstraject ‘Bouwbaan’ van de bouwsector, de stad en de VDAB naar een job in de bouw werden geleid. Ook 130 jongeren deden dat, de ‘bouwingroeibaners’. “Ons arbeidstraject is echt een succes. We hebben meer dan dubbel zoveel mensen naar een arbeidstraject in de bouw geleid, veel meer dan verwacht”, aldus Geert Gille van Constructiv.

En voor het Sint-Niklase stadsbestuur is dit ook welkom, onder meer omdat de werkloosheidscijfers in de Wase hoofdstad boven het Vlaamse gemiddelde zitten. “Initiatieven die laaggeschoolde werkzoekenden naar jobs leiden, verdienen daarom onze absolute steun. Met de bouwsector, het onderwijs en de VDAB hebben we een gemeenschappelijk doel”, aldus schepen voor Economie Ine Somers (Open Vld) en schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen).

In het arrondissement Sint-Niklaas zijn vandaag 4.468 arbeiders actief in de bouwsector, bij 746 bouwbedrijven. Daarmee is Sint-Niklaas een echte ‘bouwstad’, met een opmerkelijk groot aantal bouwbedrijven in vergelijking met de rest van Vlaanderen.