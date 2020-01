Van massages tot warme chocomelk: hogeschool Odisee probeert examenstress bij studenten te verminderen JVS

13 januari 2020

15u10 0 Sint-Niklaas Studenten van hogeschool Odisee in Sint-Niklaas zitten momenteel midden in de examens. Om de examenstress tegen te gaan, kregen ze maandag na het examen een massage en warme chocomelk.

De dienst studentenbegeleiding van hogeschool Odisee heeft maandag geprobeerd om de examenstress bij de studenten wat te verminderen. Na het examen werden de studenten verwend met warme chocomelk met toppings en een massage van Zenergiek. “De examenperiode is bij studenten vaak een maand vol stress. Wij proberen hen daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen. We hebben maandag een verwenmoment, maar daarnaast zijn er voor de studenten ook veel inclusieve examenmaatregelen. Vroeger waren deze maatregelen enkel voor studenten met specifieke noden. Nu kunnen alle studenten hiervan genieten”, aldus campusbeheerder Anja De Kimpe.

Studenten kunnen op aanvraag van een reeks maatregelen gebruikmaken, zoals een derde meer tijd bij schriftelijke examens, bijkomende voorbereidingstijd bij mondelinge examens, examenvragen laten voorlezen en gebruik van een eenvoudige rekenmachine. Ook een snack eten of drinken tijdens het examen mag.