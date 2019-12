Van grijze naar groene spoorbrugpijlers: minister Demir geeft 250.000 euro aan twee vergroeningsprojecten Joris Vergauwen

13 december 2019

17u54 0 Sint-Niklaas Wordt de troosteloze ruimte onder de grijze pijlers van de spoorbrug in de Spoorweglaan dan toch een grote, groene plek? Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) geeft 250.000 euro subsidie aan Sint-Niklaas om de vergroening van de spoorbrugpijlers mogelijk te maken. Dat geld wordt ook gebruikt voor de inrichting van een groenstrook langs het fietspad Sint-Niklaas-Hulst.

De voorbije tien jaar zijn er al een paar pogingen ondernomen om de grijze, betonnen spoorbrugpijlers in de Spoorweglaan te verfraaien, zowel met groene als met artistieke ingrepen, zoals street art. Het Sint-Niklase stadsbestuur krijgt nu Vlaamse subsidies om dat mogelijk te maken. Minister Demir geeft in totaal 250.000 euro voor twee vergroeningsprojecten: 181.500 euro voor de spoorwegbrug en 74.000 euro voor een groenstrook langs de Mechelen-Terneuzenwegel, of het fietspad Sint-Niklaas-Hulst.

De steun voor Sint-Niklaas kadert in een subsidieronde van 8,6 miljoen euro voor 69 Vlaamse klimaatprojecten. De Vlaamse overheid investeert hiermee in projecten die zorgen voor vergroening van de bebouwde omgeving. “We gaan die 250.000 euro besteden aan twee projecten. Eerst en vooral de spoorbrugpijlers, waarvoor in het verleden al heel wat goede en interessante ideeën geweest zijn. Ook de vergroening kwam vaak aan bod. Met deze subsidie is het mogelijk een grondige vergroening door te voeren. Dat kan absoluut in combinatie met een cultuurproject om van dit litteken in de stad iets knap te maken. Nu de subsidies toegezegd zijn, ligt de druk er goed op. Ons eerste werk: de contacten met Infrabel terug opwarmen”, stelt schepen voor Openbaar Domein Carl Hanssens (N-VA). “Het tweede project is een groenzone inrichten langs de Mechelen-Terneuzenwegel en die toegankelijk maken voor wandelaars.”

Klimaatverandering

“We gaan in Sint-Niklaas heel bewust om met de impact van de klimaatverandering. We moeten ons voorbereiden op de gevolgen die soms nu al zichtbaar zijn. We maken onze stad weerbaarder tegen verdroging en vernatting en maken daarom ons openbaar domein groener in de komende jaren. Met deze steun zetten we alvast een stap in de goede richting”, aldus Hanssens.