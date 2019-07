Valpartijen moeten tot verleden behoren: vernieuwde oversteekplaatsen Grote Markt zijn afgewerkt JVS

08 juli 2019

16u12 0 Sint-Niklaas De vernieuwing van de veelbesproken gladde oversteekplaatsen op de Grote Markt van Sint-Niklaas is klaar.

Het Sint-Niklase schepencollege heeft vandaag de voorlopige oplevering van de vernieuwde oversteekplaatsen goedgekeurd. De voorbije maanden heeft een aannemer de gladde glaspartijen vervangen aan de vier oversteekplaatsen onder de luifels. Ook de houten esplanade aan de oversteekplaatsen werd aangepakt. Daar werden houten planken gelegd met speciale antislipvoegen.

“Ik ben vooral opgelucht dat deze werken eindelijk voorbij zijn”, stelt schepen voor Openbare Werken Carl Hanssens (N-VA). “De oversteekplaatsen waren al jaren een doorn in het oog. De gladheid van de glaspartijen werd jarenlang ‘opgelost’ door dikke, rubberen matten die dan zelf een oorzaak van struikelpartijen werden. Met de nieuwe, ruw ingebakken antisliplaag in de glasvloer is er nu een goeie definitieve oplossing. De antislipgroeven werden in het atelier toegevoegd en zullen dus ook lang genoeg meegaan. Ook de beplanking was aan een opfrissing toe. Eigenlijk moet de héle houten promenade onder handen worden genomen, maar in het zicht van de hele herinrichting van de Grote Markt houden we die boot nog even af. De oversteekplaatsen onder luifels konden echt niet wachten.” De totale kostprijs van de werken aan de oversteekplaatsen bedraagt 536.300 euro.