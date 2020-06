Uw dorst werd er niet minder om: liefst 255.650 kilo glas extra opgehaald tijdens lockdown Joris Vergauwen

15 juni 2020

17u55 0 Sint-Niklaas Tijdens de lockdown in maart en april haalde afvalintercommunale MIWA maar liefst 255.650 kilo glas extra op.

Iedereen thuis en cafés en restaurants dicht, maar toch hebben de Waaslanders in de lockdownmaanden maart en april nog een stevig glas verzet. Zo is er 255.650 kilo glas extra opgehaald. In totaal haalde MIWA 909.390 kilo glasafval op in Sint-Niklaas, Stekene, Waasmunster, Sint-Gillis-Waas en Temse. In diezelfde maanden vorig jaar was dat 653.740 kilo. Een stijging dus van 255.650 kilo. De cijfers van mei zijn nog niet beschikbaar.

Het was natuurlijk dorstig weer, maar een thuisfeestje in kleine kring mocht blijkbaar bij velen niet ontbreken. “Het is inderdaad een heel sterke stijging”, stelt MIWA-directeur Sven Peeters. “Het is te verklaren door meer thuisconsumptie als gevolg van de sluiting van de horeca. Een andere reden zie ik niet meteen.”