Update: concertzaal De Casino blijft gesloten tot 1 oktober, De Casino Café zaterdag al opnieuw open Joris Vergauwen

18 september 2020

17u59 4 Sint-Niklaas Concertzaal De Casino in Sint-Niklaas blijft tot 1 oktober gesloten, nadat een medewerker positief getest heeft op corona. De Casino Café kan zaterdag wél alweer openen.

De coronabesmetting van een medewerker van de concertzaal heeft ingrijpende gevolgen bij concertorganisator De Casino in de Stationsstraat. De concertzaal zal tot 1 oktober dicht blijven. De vaste medewerkerskern gaat veertien dagen in quarantaine, waardoor de zaal tijdelijk moet sluiten. “Als het bij deze ene besmetting blijft, gaat de concertzaal weer open op donderdag 1 oktober, voor het concert van Flying Horseman. Alle medewerkers worden nu getest”, laat De Casino weten.

“Geen zorgen”

“Wie aanwezig was tijdens één van de voorbije concerten hoeft zich geen zorgen te maken. Onze besmette medewerker was alleen aanwezig tijdens de concerten van Naima Joris op woensdag 9 september, waarvan de redelijke incubatietermijn verstreken is, en High Hi op zondag 13 september. Ook hier werden alle veiligheidsmaatregelen gerespecteerd.”

Café weer open

Goed nieuws is er voor De Casino Café op de gelijkvloerse verdieping. “Uit de interne analyse blijkt dat er geen enkel contact was tussen de medewerker van de concertzaal en de barploeg van De Casino Café. Daardoor hoeft de horecazaak niet langer gesloten te blijven. De Casino Café gaat opnieuw open voor het publiek op zaterdag 19 september. Dat betekent dat ook de expo’s in de passage en het park opnieuw toegankelijk worden.”

De concerten van Roosbeef op zaterdag 19/9 en Wasdaman op woensdag 23/9 worden verschoven. De concerten van Goeyvaerts String Trio en Yannick Van de Velde in het kader van Coup De Ville worden verplaatst naar de stadsschouwburg.