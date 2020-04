Update AZ Nikolaas zondag: momenteel 93 patiënten opgenomen, 15 op intensieve zorgen en geen overlijdens Joris Vergauwen

05 april 2020

15u25 4 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas zijn op dit moment 93 mensen opgenomen die positief hebben getest op COVID-19. Vijftien mensen liggen op de afdeling intensieve zorgen. Er zijn geen patiënten overleden de voorbije 24 uur.

De voorbije dagen was er een daling van het aantal patiënten dat in het ziekenhuis werd opgenomen en positief testte op COVID-19. De voorbije 24 uur is er opnieuw een lichte toename, van 84 naar 93 opgenomen patiënten. Daarvan worden 15 mensen op de dienst intensieve zorgen behandeld, twee minder dan gisteren.

Elke dag worden ook ‘verdachte’ patiënten opgenomen, waarvan het testresultaat nog niet gekend is. De voorbije 24 uur ging het om 16 mensen. Daarvan is één persoon meteen overgebracht naar de dienst intensieve zorgen.

Heel positief is dat er voor het eerst in twee weken tijd géén overlijdens zijn in het AZ Nikolaas. Het totale aantal overlijdens in het Wase ziekenhuis blijft 24. Er werden de voorbije 24 uur ook geen patiënten ontslagen uit het ziekenhuis.

