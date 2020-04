Update AZ Nikolaas zondag: momenteel 58 mensen opgenomen, vijf nieuwe patiënten, voor de derde dag op rij geen overlijdens Joris Vergauwen

19 april 2020

16u08 1 Sint-Niklaas Al voor de derde dag op rij zijn er in het AZ Nikolaas geen Covid-19-patiënten overleden. Het aantal nieuwe patiënten daalt verder, net als het aantal opgenomen patiënten.

In het hele land zijn er minder ziekenhuisopnames en liggen er minder patiënten in de ziekenhuizen. Die trend tekent zich ook duidelijk af in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. Donderdag waren er nog 18 nieuwe patiënten, vrijdag 17, zaterdag tien en zondag gaat het nog om vijf nieuwe opnames. Een heel duidelijke daling. De voorbije 24 uur werden ook drie positieve patiënten ontslagen uit het ziekenhuis.

In het AZ Nikolaas bedraagt het totale aantal opgenomen patiënten, dat positief getest heeft op Covid-19, momenteel 58. Dat zijn er twee minder dan zaterdag. Daarvan worden er elf behandeld op de dienst Intensieve Zorgen.

Voor de derde dag op rij heeft Covid-19 in het Wase ziekenhuis geen dodelijke slachtoffers gemaakt. Het totale aantal overlijdens blijft 41.

