Update AZ Nikolaas zondag: momenteel 54 mensen opgenomen, 3 nieuwe patiënten, de voorbije 24 uur 2 patiënten overleden Joris Vergauwen

26 april 2020

16u21 0 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas zijn momenteel 54 patiënten met Covid-19 opgenomen, drie meer dan gisteren. Het aantal nieuwe patiënten bedraagt zondag 3. De voorbije 24 uur zijn twee patiënten overleden.

Het aantal nieuwe opnames de voorbije 24 uur in het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren bedraagt 3. Een heel positief cijfer, want daar ligt de focus nu op. De voorbije dagen waren er een pak meer nieuwe patiënten in het Wase ziekenhuis: zaterdag 11 en vrijdag 16. Het gaat om de zogenaamde ‘verdachte’ patiënten, waarvan het testresultaat nog niet gekend is, maar die met ernstige ziekteverschijnselen moeten worden opgenomen in het ziekenhuis.

Het totaal aantal opgenomen patiënten die positief getest hebben op Covid-19 bedraagt zondag 54. Dat zijn er 3 meer dan zaterdag. Daarvan worden nu 9 mensen op de dienst intensieve zorgen behandeld. De voorbije 24 uur werd geen enkele positieve patiënt ontslagen uit het ziekenhuis.

Het totale aantal overlijdens in het AZ Nikolaas bedraagt nu 49. De voorbije 24 uur zijn er nog 2 patiënten bezweken aan Covid-19.

