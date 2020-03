Update AZ Nikolaas zondag: 71 patiënten opgenomen, 11 op intensieve zorgen en voorbije 24 uur 4 patiënten overleden Joris Vergauwen

29 maart 2020

13u01 0 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas zijn zondag 71 mensen opgenomen die positief hebben getest op COVID-19. Dat zijn er 5 meer dan zaterdag, wat een minder sterke stijging is dan de voorbije dagen. 11 mensen liggen op intensieve zorgen. Er zijn de voorbije 24 uur 4 patiënten overleden, waardoor er nu in totaal 11 dodelijke slachtoffers in het AZ Nikolaas te betreuren zijn.

Zaterdag waren er 66 mensen opgenomen in het AZ Nikolaas die positief hadden getest op COVID-19. Zondag is dat aantal gestegen naar 71. Dat is een minder sterke stijging van de voorbije dagen. Van die 71 opgenomen patiënten worden momenteel 11 mensen behandeld op de dienst intensieve zorgen.

Het aantal opgenomen ‘verdachte’ patiënten, waarvan het testresultaat nog niet gekend is, bedraagt 14.

Vier overlijdens

Vier patiënten zijn de voorbije 24 uur in het AZ Nikolaas overleden. Het gaat om 3 COVID-19-patiënten en 1 persoon die symptomen had, maar bij wie het testresultaat nog niet gekend was. Dat brengt het totaal aantal overlijdens in het Wase ziekenhuis op 11.

Net als gisteren kregen ook de voorbije 24 uur 4 mensen te horen dat ze naar huis mochten.

Lees ook: Update AZ Nikolaas zaterdag: 66 patiënten opgenomen, 11 op intensieve zorgen en 1 patiënt overleden