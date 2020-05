Update AZ Nikolaas: zondag 32 patiënten op COVID-19-afdeling, één overlijden Joris Vergauwen

24 mei 2020

12u06 2 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas worden zondag nog steeds 32 mensen behandeld op de COVID-19-afdeling. De voorbije 24 uur is één patiënt overleden.

Het aantal opgenomen patiënten op de COVID-19-afdeling van het AZ Nikolaas is zondag onveranderd gebleven. Nog steeds liggen er 32 patiënten op de afdeling. Daarvan worden er ook nog steeds drie patiënten behandeld op de dienst Intensieve Zorg. De voorbije 24 uur zijn er geen patiënten ontslagen uit het ziekenhuis.

De voorbije 24 uur is één COVID-19-patiënt overleden in het AZ Nikolaas. Het totale aantal dodelijke slachtoffers in het Wase ziekenhuis stijgt daarmee naar 64.