Update AZ Nikolaas zaterdag: momenteel zestig mensen opgenomen, tien nieuwe patiënten, de voorbije 24 uur opnieuw geen overlijdens Joris Vergauwen

18 april 2020

12u03 7 Sint-Niklaas Het aantal opgenomen Covid-19-patiënten in het AZ Nikolaas is zaterdag verder gedaald, van 67 naar 60. De voorbije 24 uur zijn er tien nieuwe patiënten opgenomen, al beduidend minder dan de voorbije dagen. Er zijn opnieuw geen patiënten overleden.

De voorbije 24 uur kwamen er in het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren tien nieuwe patiënten bij met Covid-19-verschijnselen. Het zijn de zogenaamde ‘verdachte’ patiënten, waarvan het testresultaat nog niet gekend is, maar die met ernstige ziekteverschijnselen wel moeten worden opgenomen in het Wase ziekenhuis. Donderdag waren er nog 18 nieuwe patiënten, vrijdag 17 en de voorbije 24 uur dus tien. Als ook dit aantal nieuwe patiënten blijft afnemen, is dat heel positief voor de situatie in het AZ Nikolaas. De voorbije 24 uur werden immers ook weer acht positieve patiënten ontslagen uit het ziekenhuis.

In het AZ Nikolaas bedraagt het aantal opgenomen patiënten, dat positief getest heeft op Covid-19, momenteel zestig. Dat zijn er zeven minder dan vrijdag. Daarvan worden er elf behandeld op de dienst Intensieve Zorgen.

De voorbije 24 uur zijn er opnieuw géén patiënten overleden. Het totale aantal overlijdens in het Wase ziekenhuis blijft 41.

Lees ook: Update AZ Nikolaas vrijdag: momenteel 67 mensen opgenomen, 17 nieuwe patiënten, de voorbije 24 uur geen overlijdens