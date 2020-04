Update AZ Nikolaas zaterdag: momenteel 51 mensen opgenomen, 11 nieuwe patiënten, de voorbije 24 uur 1 patiënt overleden Joris Vergauwen

25 april 2020

14u34 0 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas zijn momenteel 51 patiënten met Covid-19 opgenomen, één meer dan gisteren. Het aantal nieuwe patiënten bedraagt zaterdag 11. De voorbije 24 uur is één patiënt overleden.

De situatie in het Wase ziekenhuis gaat er dag na dag heel lichtjes op vooruit. In het AZ Nikolaas zijn zaterdag 51 patiënten met Covid-19 opgenomen, waarvan 13 op de dienst intensieve zorgen worden behandeld. Dat is niet meteen beter dan vrijdag, maar de instroom is wel positiever. Het aantal nieuwe, verdachte patiënten in het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren bedraagt de voorbije 24 uur 11, terwijl er gisteren nog 16 nieuwe patiënten binnenkwamen. Er mochten ook 3 patiënten weer naar huis.

De voorbije 24 uur is er opnieuw 1 patiënt bezweken aan Covid-19. Het totale aantal overlijdens bedraagt nu 47.

