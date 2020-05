Update AZ Nikolaas zaterdag: momenteel 43 mensen opgenomen, 7 nieuwe patiënten en 1 patiënt overleden Joris Vergauwen

02 mei 2020

13u18 0 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas zijn momenteel 43 coronapatiënten opgenomen, meteen tien minder dan vrijdag. De voorbije 24 uur kwamen er zeven nieuwe patiënten bij.

Voor het eerst sinds lang is het aantal opgenomen patiënten, die positief getest op Covid-19, gedaald onder de vijftig in het AZ Nikolaas. Vrijdag stond de teller op 53, zaterdag is dat gedaald naar 43. Een opmerkelijke daling in 24 uur tijd, wat meteen een hoopvolle evolutie is. Van die 43 patiënten worden er nog 7 behandeld op de dienst Intensieve Zorgen.

Ook het aantal nieuwe patiënten, waarvan het testresultaat nog niet is gekend, bleef de voorbije 24 uur eerder beperkt in het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren. Het gaat om 7 mensen. Er mocht één positieve patiënt weer naar huis.

De voorbije 24 uur is er één patiënt overleden, waardoor het totale aantal overlijdens in het Wase ziekenhuis nu op 51 staat.

