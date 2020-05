Update AZ Nikolaas zaterdag: momenteel 37 mensen opgenomen, 18 nieuwe patiënten en één overlijden Joris Vergauwen

09 mei 2020

15u30 0 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas zijn zaterdag nog maar 37 patiënten met COVID-19 opgenomen, een behoorlijk sterke daling tegenover vrijdag. Er kwamen echter wel 18 nieuwe, verdachte patiënten binnen de voorbije 24 uur.

Het aantal opgenomen patiënten die positief hebben getest op COVID-19 in het AZ Nikolaas bedraagt zaterdag 37. Dat is meteen een pak minder dan vrijdag, toen er nog 44 COVID-19-patiënten waren opgenomen. Van die 37 worden nog vier mensen behandeld op de dienst Intensieve Zorg, twee minder dan gisteren.

Het aantal nieuwe patiënten in het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren, waarvan het testresultaat nog niet is gekend, bedraagt de voorbije 24 uur liefst achttien. Dat is opmerkelijk veel. Daarnaast mochten er ook zeven patiënten weer naar huis.

De voorbije 24 uur is één patiënt overleden. Het totale aantal dodelijke slachtoffers van COVID-19 in het Wase ziekenhuis bedraagt nu 54.

