Update AZ Nikolaas zaterdag: 66 patiënten opgenomen, 11 op intensieve zorgen en 1 patiënt overleden Joris Vergauwen

28 maart 2020

14u37 7 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas zijn zaterdag 66 mensen opgenomen die positief hebben getest op COVID-19, waarvan er 11 op intensieve zorgen liggen. Er is de voorbije 24 uur één patiënt overleden, waardoor er nu zeven dodelijke slachtoffers in het AZ Nikolaas te betreuren zijn.

Vrijdag waren 52 mensen opgenomen in het AZ Nikolaas die positief getest hadden op COVID-19. Vrijdag is dat aantal gestegen tot 66. Daarvan worden 11 mensen behandeld op de dienst intensieve zorgen.

Het aantal opgenomen ‘verdachte’ patiënten, waarvan het testresultaat nog niet gekend is, bedraagt op dit moment 20.

De voorbije 24 uur is één persoon overleden bij de COVID-19-patiënten. Dat brengt het totaal aantal overlijdens in het AZ Nikolaas op 7.

Positief is ook dat er de voorbije 24 uur ook 4 patiënten weer naar huis mochten.

