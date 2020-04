Update AZ Nikolaas woensdag: momenteel 84 patiënten opgenomen, 14 op intensieve zorgen en opnieuw géén overlijdens Joris Vergauwen

08 april 2020

13u35 7 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas zijn op dit moment 84 mensen opgenomen die positief hebben getest op COVID-19. Er is de voorbije 24 uur opnieuw niemand overleden. Veertien patiënten mochten naar huis.

Opnieuw hoopvol nieuws vanuit het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren, waar het aantal opgenomen patiënten opnieuw is gedaald. Maandag waren er in het ziekenhuis in Sint-Niklaas 98 patiënten opgenomen die positief hadden getest op COVID-19, dinsdag 91 en woensdag 84. Voor de tweede dag op rij is er ook niemand overleden in het ziekenhuis.

Dinsdag mochten er al 17 patiënten weer naar huis. Ook de voorbije 24 uur zijn er opnieuw heel wat patiënten ontslagen uit het ziekenhuis. Deze keer gaat het om 14 mensen.

Van de 84 opgenomen patiënten verblijven er momenteel 14 op de dienst intensieve zorgen. Het aantal opgenomen ‘verdachte’ patiënten, waarvan het testresultaat nog niet gekend is, bedraagt 22. Hiervan worden 2 mensen op de dienst intensieve zorgen behandeld.

Lees ook: Update AZ Nikolaas dinsdag: momenteel 91 patiënten opgenomen, 14 op intensieve zorgen en géén overlijdens