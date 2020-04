Update AZ Nikolaas woensdag: 72 patiënten opgenomen, 13 op intensieve zorgen, de voorbije 24 uur 5 patiënten overleden Joris Vergauwen

15 april 2020

14u23 4 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas zijn momenteel 72 mensen opgenomen met COVID-19, zeven minder dan dinsdag. De voorbije 24 uur zijn er in het Wase ziekenhuis wel 5 patiënten overleden, het hoogste aantal op één dag tot nu toe.

In het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas zet de lichte daling van het aantal opgenomen patiënten zich stap voor stap door. Op dit moment gaat het om 72 mensen die in het Wase ziekenhuis zijn opgenomen met COVID-19. Hiervan worden nog steeds 13 mensen op de dienst intensieve zorgen behandeld.

Het aantal overlijdens is hoog de voorbije 24 uur. Liefst 5 mensen stierven aan de gevolgen van COVID-19 in het ziekenhuis. Het totale aantal overlijdens komt daarmee op 39.

Het aantal opgenomen ‘verdachte’ patiënten, waarvan het testresultaat nog niet gekend is, blijft hoog. De voorbije 24 uur werden liefst 16 verdachte patiënten opgenomen in het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren. Daarnaast mochten er ook 8 positieve patiënten weer naar huis.

Lees ook: Update AZ Nikolaas dinsdag: 79 patiënten opgenomen, 13 op intensieve zorgen, de voorbije 24 uur één patiënt overleden

Lees ook: AZ Nikolaas na 4 weken coronacrisis: “Verdere inspanningen nodig om instroom van nieuwe patiënten te stoppen”