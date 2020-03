Update AZ Nikolaas woensdag: 33 patiënten opgenomen, 10 op intensieve zorg en 1 patiënt overleden Joris Vergauwen

25 maart 2020

18u28 10 Sint-Niklaas Nationaal waren de cijfers vandaag minder hoopgevend, met een grote stijging van het aantal overlijdens. In het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas was er de voorbije 24 uur een lichte toename van het aantal coronapatiënten. Er zijn woensdag 33 mensen opgenomen in het ziekenhuis, waarvan er 10 op intensieve zorg liggen en acht worden beademd. Dinsdagavond overleed nog een patiënt, waardoor er nu drie dodelijke slachtoffers in het AZ Nikolaas te betreuren zijn.

In heel het land zijn er de afgelopen 24 uur 56 nieuwe sterfgevallen door het coronavirus gerapporteerd. Dat brengt het totaal aantal overlijdens in België op 178. Het gaat om de grootste stijging sinds de uitbraak van Covid-19.

In het Waasland is die landelijke trend niet merkbaar. Volgens algemeen directeur Stefan Van den Brouck van het AZ Nikolaas blijft de situatie onder controle. Dinsdag waren er 29 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, waarvan er 8 op intensieve zorg lagen. “In vergelijking met dinsdag is er een lichte toename. We hebben woensdag 33 bevestigde patiënten, waarvan 10 op intensieve zorgen liggen en 8 worden beademd. Dat is dus een beperkte stijging. Er is wel nog een patiënt overleden, dinsdagavond.”

Daarmee zijn er nu in totaal drie coronapatiënten overleden in het AZ Nikolaas. “Intussen zijn er ook zes patiënten ontslagen. De eerste outflow komt dus ook op gang.”