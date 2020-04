Update AZ Nikolaas vrijdag: momenteel 67 mensen opgenomen, 17 nieuwe patiënten, de voorbije 24 uur geen overlijdens Joris Vergauwen

17 april 2020

14u08 0 Sint-Niklaas Het aantal opgenomen Covid-19-patiënten in het AZ Nikolaas is vrijdag opnieuw licht gedaald, van 69 naar 67. Toch zijn er de voorbije 24 uur opnieuw 17 nieuwe patiënten opgenomen met symptomen van Covid-19. Er zijn geen patiënten overleden.

Donderdag kwamen er 18 nieuwe patiënten binnen met Covid-19-verschijnselen in het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren. Ook vrijdag gaat het weer om 17 nieuwe patiënten. Hun testresultaat is nog niet gekend, maar ze zijn wel opgenomen met de gekende symptomen. Daarmee blijft de instroom in het Wase ziekenhuis hoog. De voorbije 24 uur maakten vier patiënten de omgekeerde beweging. Zij mochten weer naar huis.

Het totale aantal opgenomen patiënten in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas daalt lichtjes, tot 67. Dat zijn er twee minder dan gisteren. Hiervan worden 12 mensen op de dienst intensieve zorgen behandeld.

De voorbije 24 uur zijn géén patiënten overleden. Het totale aantal overlijdens in het Wase ziekenhuis blijft 41.

Lees ook: Update AZ Nikolaas donderdag: 69 patiënten opgenomen, 11 op intensieve zorgen, de voorbije 24 uur 2 patiënten overleden