Update AZ Nikolaas vrijdag: momenteel 53 mensen opgenomen, 11 nieuwe patiënten en geen overlijdens Joris Vergauwen

01 mei 2020

14u31 0 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas zijn momenteel 53 coronapatiënten opgenomen. De voorbije 24 uur kwamen er elf nieuwe patiënten bij.

De situatie in het AZ Nikolaas lijkt te stagneren. Het aantal opgenomen patiënten schommelt al dagenlang net boven de vijftig. De instroom van nieuwe patiënten blijft dan weer vrij hoog.

In het Wase ziekenhuis zijn momenteel 53 positieve patiënten opgenomen, twee meer dan donderdag. Daarvan worden nog steeds negen mensen behandeld op de dienst Intensieve Zorgen.

In het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren kwamen de voorbije 24 uur opnieuw elf nieuwe patiënten binnen, waarvan het testresultaat nog niet gekend is. Gisteren waren dat 13 nieuwe patiënten. Ook dat cijfer blijft de laatste week boven de 10 per dag schommelen.

Er zijn de laatste twee weken wel veel minder overlijdens. Ook de voorbije 24 uur zijn geen patiënten bezweken aan Covid-19. Het totale aantal overlijdens in het AZ Nikolaas blijft 50.

