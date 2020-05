Update AZ Nikolaas: vrijdag 36 patiënten op COVID-19-afdeling Joris Vergauwen

22 mei 2020

12u46 0 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas worden vrijdag 36 mensen behandeld op de COVID-19-afdeling. Dat zijn er twee minder dan donderdag. Ook de voorbije 24 uur waren er geen overlijdens.

Donderdag was er een opvallende stijging van het aantal patiënten op de COVID-19-afdeling van het Wase ziekenhuis in Sint-Niklaas. Er waren in 24 uur tijd acht patiënten bijgekomen, van 30 naar 38. Vrijdag zet die plotse stijging zich niet door. Er liggen momenteel 36 patiënten op de afdeling. Daarvan worden nog steeds drie patiënten behandeld op de dienst Intensieve Zorg.

De voorbije 24 uur waren er opnieuw geen overlijdens van COVID-19-patiënten in het AZ Nikolaas. Het totale aantal dodelijke slachtoffers in het ziekenhuis blijft 61.